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الرياضة - 12:18 - «الإعلاميين»: إيقاف ياسمين الخطيب واستدعائها للتحقيق بعد استضافة هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:18 - «الإعلاميين»: إيقاف ياسمين الخطيب واستدعائها للتحقيق بعد استضافة هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:18 - «الإعلاميين»: إيقاف ياسمين الخطيب واستدعائها للتحقيق بعد استضافة هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:18 صباحاً - أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قرارا بإيقاف ياسمين الخطيب واستدعائها للتحقيق معها.

جاء قرار نقيب الإعلاميين، استنادا على مخالفة الخطيب لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

كان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين قد رصد خروقات مهنية في برنامج "شاي بالياسمين"، المذاع على قناة النهار، تقديم ياسمين الخطيب.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى للخطيب، فقد تم إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

وشدد نقيب الإعلاميين، على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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