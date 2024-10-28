الرياضة - 12:18 - خلال أسبوع.. مقتل 22 جنديا وضابطا إسرائيليا في معارك جنوب لبنان وغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:18 صباحاً - ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 22 جنديًا وضابطًا في جيش الاحتلال خلال المعارك بجنوب لبنان وقطاع غزة في الأسبوع الأخير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 27 عسكريا في معارك الجنوب اللبناني خلال الـ24 ساعة الماضية

وبدورها، أكدت وزارة الصحة بالكيان المحتل، وصول 104 إسرائيليين إلى مستشفيات الشمال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعلى صعيد آخر، دهست شاحنة عددا كبيرا من الإسرائيليين بالقرب من قاعدة عسكرية في جليلوت شمال تل أبيب، خلال الساعات الماضية، فيما تشير الحصيلة الأولية إلى وقوع 50 إصابة بينهم 15 في حالة حرجة، وفقًا لوسائل إعلامية عبرية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلية نقلًا عن شهود عيان، أن من بين المصابين عددًا كبير من الجنود الإسرائيليين كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية، مشيرة إلى أن هؤلاء الجنود من وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 بقاعدة جليلوت.

وأفاد الوسائل الإعلامية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 جنود وإصابة أكثر من 50 مصابًا في حادث الدهس قرب محطة للحافلات في جليلوت، وتم إطلاق النار على سائق الشاحنة.

وأوضحت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، توجيه فرق طبية إلى مكان الحادث فور وقوعه لتقديم العلاج الطبي لهم، وتم نقل 16 جريحًا إلى عدة مستشفيات «إيخيلوف، وبلينسون، وشيبا»، بينهم 4 في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، و8 في حالة خفيفة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنها تتعامل مع عملية الدهس في شمال تل أبيب على أنها هجوم ذو خلفية قومية، مؤكدة أنها تجري تحقيقا في حادث الدهس بجليلوت وتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية.