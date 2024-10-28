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الرياضة - 12:18 - وظائف محافظة الجيزة.. موعد ورابط التقديم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:18 - وظائف محافظة الجيزة.. موعد ورابط التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:18 - وظائف محافظة الجيزة.. موعد ورابط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:18 صباحاً - وظائف محافظة الجيزة.. أعلنت محافظة الجيزة اليوم الأحد، عن وجود بعض الوظائف الشاغرة والتي تعد من الوظائف القيادية من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة.. التفاصيل في السطور التالية.

وظائف محافظة الجيزة

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص وظائف محافظة الجيزة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وظائف شاغرة

الوظائف الشاغرة بمحافظة الجيزة

وأوضحت محافظة الجيزة أن الوظائف الشاغرة والتي هي قيادية من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة كالآتي:

- مدير عام الإدارة العامة للأمن

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف خالية

رابط التقديم على وظائف محافظة الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الراغبين في التقديم على الوظائف القيادية من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة، يمكنهم الدخول على هذا الرابط للتقديم، اضغط هنـــــا.

كما يمكنهم الدخول على البوبة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من هنــــــا.

التقديم على وظائف محافظة الجيزة

وأضافت محافظة الجيزة أن التقديم على الوظائف القيادية التي من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة متاح بداية من الآن وحتى 24 أكتوبر 2024.

ويشترط أن يكون طلب التقديم مرفق به كافة الشروط ومتطلبات العمل وعلى من ينطبق عليه الشروط التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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