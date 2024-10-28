الرياضة - 12:18 - بسبب هذه الظاهرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:18 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024.

حالة الطقس اليوم

وتستعرض كلمتك، موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنــــــــــا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.، وبكون طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

الشبورة المائية

حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، نوهت على السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

نشاط الرياح

وكشفت الأرصاد عن نشاط رياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر

ونصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الخريفية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، خاصة مع وجود طقس بارد في الليل والساعات الأولى من الصباح.

وشددت الأرصاد على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية أثناء الذهاب للمدارس، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر.

حالة البحر المتوسط

وتأتي حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 28 أكتوبر وحتى يوم السبت 02 نوفمبر 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 29 17

بنها 28 18

دمنهور 27 19

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 18

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 27 21

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 19

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 30 18

نخل 27 8

كاترين 23 4

الطور 29 17

طابا 27 16

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 26 20

العلمين 27 19

مطروح 24 19

السلوم 24 19

سيوة 26 15

رأس غارب 32 21

الغردقة 32 20

سفاجا 32 20

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 23

حلايب 30 22

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 29 15

بني سويف 30 15

المنيا 30 14

أسيوط 31 14

سوهاج 30 15

قنا 32 15

الأقصر 32 16

أسوان 33 17

الوادي الجديد 31 19

أبوسمبل 32 16