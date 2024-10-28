الرياضة - 12:18 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يستقر في ختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:18 صباحاً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، فسجل سعر الذهب على مدار تعاملات اليوم، نحو 3725 جنيها للشراء، 3735 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2747.72 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4268.5 جنيه 4257.25 جنيه عيار 22 3912.75 جنيه 3902.5 جنيه عيار 21 3735 جنيها 3725 جنيها عيار 18 3201.5 جنيه 3192.75 جنيه عيار 14 2490 جنيها 2483.25 جنيه عيار 12 2134.25 جنيه 2128.5 جنيه عيار 9 1600.75 جنيه 1596.5 جنيه

سعر الذهب في ختام التعاملات

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الختامية عند مستوى 4268.5 جنيه للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات المسائية عند مستوى 3912.75 جنيه للبيع، 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

حافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره في ختام التعاملات ليسجل 3735 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات الختامية ليسجل 3201.5 جنيه للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سيطر الاستقرار سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات النهائية ليسجل 2490 جنيها للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

داوم سعر الذهب عيار 12 على استقراره في نهاية التعاملات ليسجل 2134.25 جنيه للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات 1600.75 جنيه للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد، نحو 29880 جنيها للبيع، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.