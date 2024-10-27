الرياضة - 11:38 - نجم العين السابق: سنفوز على الأهلي في القاهرة.. واللاعبين لن تخاف من الجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - تحدث معتز عبد الله حارس منتخب الإمارات ونادي العين السابق، عن توقعاته لمواجهة الأهلي ضد العين ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال معتز عبد الله في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: «العين حاليًا يقوم ببناء فريق من الشباب ويحتاج إلى وقت من أجل الانسجام، الجماهير تنتقد هذه الإستراتيجية والمدرب كريسبو بسبب الأداء والنتائج».

وأضاف: «الأهلي المصري يتعامل بشكل مميز في البطولات الخارجية، نحن نعرف قيمة المارد الأحمر، المباراة ليست سهلة وإذا استهتر الأهلي بالمواجهة سوف يخسر في ستاد القاهرة».

وأكمل: «لاعبو العين لن تخاف من الجماهير في ستاد القاهرة نحن نلعب ضد أندية كبيرة في آسيا بملاعب يتواجد بها 80 ألف و 90 ألف مشجع، قادرون على إحراج النادي الأهلي كما حدث في مباراة سيراميكا كليوباترا».

واختتم حديثه قائلًا: «من وجهة نظري أن فريق العين سوف يفوز على الأهلي بنتيجة 3 / 2 ضد الأهلي، ويصعد للدور المقبل من بطولة كأس الإنتركونتيننتال».