المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:38 - نجم العين السابق: سنفوز على الأهلي في القاهرة.. واللاعبين لن تخاف من الجماهير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:38 - نجم العين السابق: سنفوز على الأهلي في القاهرة.. واللاعبين لن تخاف من الجماهير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - نجم العين السابق: سنفوز على الأهلي في القاهرة.. واللاعبين لن تخاف من الجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - تحدث معتز عبد الله حارس منتخب الإمارات ونادي العين السابق، عن توقعاته لمواجهة الأهلي ضد العين ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال معتز عبد الله في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: «العين حاليًا يقوم ببناء فريق من الشباب ويحتاج إلى وقت من أجل الانسجام، الجماهير تنتقد هذه الإستراتيجية والمدرب كريسبو بسبب الأداء والنتائج».

وأضاف: «الأهلي المصري يتعامل بشكل مميز في البطولات الخارجية، نحن نعرف قيمة المارد الأحمر، المباراة ليست سهلة وإذا استهتر الأهلي بالمواجهة سوف يخسر في ستاد القاهرة».

وأكمل: «لاعبو العين لن تخاف من الجماهير في ستاد القاهرة نحن نلعب ضد أندية كبيرة في آسيا بملاعب يتواجد بها 80 ألف و 90 ألف مشجع، قادرون على إحراج النادي الأهلي كما حدث في مباراة سيراميكا كليوباترا».

واختتم حديثه قائلًا: «من وجهة نظري أن فريق العين سوف يفوز على الأهلي بنتيجة 3 / 2 ضد الأهلي، ويصعد للدور المقبل من بطولة كأس الإنتركونتيننتال».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق