الرياضة - 11:38 - فشل محاولات الزمالك في الوصول إلى باتشيكو وهذا موقف الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محاولات الزمالك في الوصول إلى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق لتسوية مستحقاته المتأخرة فشلت، خاصةً أن المدرب يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي وباقي عقده كاملاً.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: «حاول مسئولو نادي الزمالك الوصول إلى باتشيكو فى الأيام الماضية لتسوية مستحقاته قبل 31 أكتوبر وهو تاريخ الحكم في القضية ولكن لم ينجحوا في الوصول إلى المدرب».

واختتم: «فيفا قد أصدر قرارا بإلزام الزمالك بدفع 450 ألف دولار لباتشيكو وهو ما رفضه المدرب وتقدم بإستئناف على الحكم الصادر وينتظر الحصول على قيمة عقده كاملاً.