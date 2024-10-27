الرياضة - 11:38 - قائمة الأهلي لمباراة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور، قائمة النادي الأهلي استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة في كأس الانتركونتنتال.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: «كولر اختار قائمته لمباراة الثلاثاء، وضم فيها محمود عبد المنعم كهربا بعد اعتذاره للجهاز الفني والعفو عنه».

واختتم: «قائمة الأهلي كالتالي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أشرف داري، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحي عطية الله، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، كريم نيدفيد أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، مروان عطية عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي، حسين الشحات، رضا سليم، وسام أبوعلي، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا».