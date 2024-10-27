المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:38 - 8 ملايين في الموسم.. الزمالك يستقر على زيادة عقد حسام عبد المجيد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:38 - 8 ملايين في الموسم.. الزمالك يستقر على زيادة عقد حسام عبد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - 8 ملايين في الموسم.. الزمالك يستقر على زيادة عقد حسام عبد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادي الزمالك استقروا على زيادة عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: «تم الاستقرار على زيادة عقد اللاعب إلى 8 ملايين فى الموسم خاصة أن المقابل المادي الذى يتقاضاه اللاعب لا يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق».

واختتم: «حسام عبد المجيد يتقاضى في الوقت الحالي 3 ملايين فى الموسم ولذلك استقر مسئولو القلعة البيضاء على زيادة عقد اللاعب لمواصلة تقديم مستواه المميز مع الفريق».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق