الرياضة - 11:38 - 8 ملايين في الموسم.. الزمالك يستقر على زيادة عقد حسام عبد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادي الزمالك استقروا على زيادة عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: «تم الاستقرار على زيادة عقد اللاعب إلى 8 ملايين فى الموسم خاصة أن المقابل المادي الذى يتقاضاه اللاعب لا يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق».

واختتم: «حسام عبد المجيد يتقاضى في الوقت الحالي 3 ملايين فى الموسم ولذلك استقر مسئولو القلعة البيضاء على زيادة عقد اللاعب لمواصلة تقديم مستواه المميز مع الفريق».