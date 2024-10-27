محمد رمضان يكشف مفاجأة صادمة عن مصير علي معلول مع الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:33 مساءً - أكد محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الموسم الحالي هو الأخير لعلي معلول مع الأهلي.

وقال رمضان في تصريحات لقناة الأهلي: لم يكن هناك نية لبقاء اللاعب التونسي في الموسم الحالي، وتقديرا لظروفه تم تجديد العقد لهذا الموسم فقط، وسيكون جاهزًا يوم 20 نوفمبر.

وأضاف أن اللاعب طلب العودة إلى الملعب ومنحه أسبوعين لتجهيز نفسه، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وعلى جانب آخر، أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، تخفيض الغرامة التي وقعها على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تقدمه باعتذار عما بدر منه خلال كأس السوبر المصري.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أعلن عن قبول اعتذار محمود عبد المنعم كهربا بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت في الإمارات، وترحيله من الإمارات وعدم استكمال بطولة السوبر.

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية إن اللاعب اعتذر له وللمدرب عن ما بدر منه والأمر انتهى، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا لهم دورًا في ذلك.

وأوضح محمد رمضان أنه تقرر تخفيض الغرامة المفروضة على كهربا للنصف لتكون نصف مليون جنيه بعد الاعتذار.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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