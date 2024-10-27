مصدر بمنتخب مصر يكشف مصير النني وحجازي من معسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:33 مساءً - منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مصير الثنائي محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي وأحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه لكلمتك، أنه حتى الآن لم يتطرق الجهاز الفني لمصير الثنائي محمد النني وأحمد حجازي من معسكر نوفمبر، ولكن الاتجاه الأقرب هو استمرار استبعاد الثنائي، والأمر ليس له علاقة بمستواهما الفني، ولكن لرغبة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن النزول بمعدل أعمار اللاعبين وتجديد الدماء داخل تشكيل المنتخب.

محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، كلمتك

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخب مصر الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام المباراة خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبلين.

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة خلال الأجندة الدولية نفسها.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

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