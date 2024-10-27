الرياضة - 11:22 - عاجل.. الأهلي يعلن رحيل علي معلول نهاية الموسم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:22 مساءً - فجر محمد رمضان مفاجأة من العيار الثقيل، حول مستقبل النجم علي معلول الظيهر الإيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عقب إصابته مع نهاية الموسم الماضي.

وقال رمضان عبر قناة الأهلي منذ قليل: «معلول وحصوله على الجنسية المصرية ما الجديد؟ اتفقت مع اللاعب أن الأهلي لم يضع في حسباته استمراره خلال الموسم المقبل، لكن تقديرًا له وللعقد الذي تم إبرامه قبل الإصابة، وسيتم تفعيله كأنه مقيد».

وأضاف المدير الرياضي للنادي الأهلي: «معلول حتى الآن رغبته الاستمرار في الملاعب، وقال لنا إنه سيعود يوم 20 نوفمبر وسيكون جاهزًا، وطلب أن نمنحه أسبوعين للتواجد مع الفريق الأول».

وتابع رمضان: «بعد ذلك أنتم أصحاب القرار بشأن استمراري، أو وقتها سأرى إلى أين وصلت، وسأقرر إما البحث عن نادٍ آخر أو عدم الاستمرار».

واختتم: «وارد بعد عودة معلول للملاعب أن يستعيد مستواه، ووقتها قرار استمراره من عدمه سيرجع لي أنا ومارسيل كولر بالاتفاق بيننا، وهو متقبل القرار الذي سنتخذه، ولا أعلم هل يبحث عن نادٍ آخر في الوقت الحالي أم لا».