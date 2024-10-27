الرياضة - 11:22 - شروط حسام حسن للموافقة على عودة إمام عاشور لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:22 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور، شروط حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، للموافقة على عودة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لمنتخب مصر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، للرد على التصريح الذي أدلى به إمام عاشور لاعب الأهلي عقب مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والذي قال فيه "أنا نيجيري مش مصري".

وأضاف:" الجهاز الفني لمنتخب مصر، رفض التعليق على تصريح إمام عاشور مؤكدا على أن الجهاز لا يشغل باله بمثل هذه التصريحات والتركيز في متابعة جميع اللاعبين للترتيب لمعسكر مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 15 و19 نوفمبر المقبل".

واستطرد:" مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أكد لـ"ستاد المحور"، أن مستوى إمام عاشور أمام الزمالك لم ينل إعجاب حسام حسن الذي حضر المباراة هو وجهازه من مدرجات ستاد محمد بن زايد، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يرى أن اللاعب مستواه متراجع مقارنة بالفترة الماضية وأن استبعاده عن المنتخب فني فقط، مثله مثل أي لاعب".

وأختتم:"حسام حسن وضع شروطا لعودة إمام عاشور لمنتخب مصر الفترة المقبلة، أهمها تطور مستواه الفني والبدني بداية من مباراة العين الإماراتي، والظهور مع فريقه بشكل مميز في مباريات الدوري، ومعالجة الأخطاء التي ارتكبها فنيا وطلبها منه المدير الفني في معسكر الفراعنة الفترة الماضية"، وشدد المصدر على عدم وجود أزمة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وإمام عاشور والاستبعاد فني وباب المنتخب مفتوح لأي لاعب".