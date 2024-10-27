الرياضة - 11:06 - وزير الرياضة يتفقد ستاد القاهرة استعدادًا لمباراة الأهلي والعين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:06 مساءً - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولي، للاطمئنان على جاهزيته لإستضافة المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي والعين الإماراتي في إطار بطولة الإنتركونتننتال، التي تعقد في القاهرة لأول مرة.

وذكر بيان وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، أن هذه الزيارة تأتي بهدف التأكد من توافر كافة التجهيزات اللازمة وضمان تنفيذ المعايير الدولية المطلوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتأتي ايضا ضمن جهود الوزارة والجهات المنظمة لتوفير أعلى معايير التجهيزات لضمان جاهزية الاستاد لاستضافة الحدث الدولي، وتأمين تجربة مميزة للجماهير والمتابعين.

وأكد الوزير على أهمية تهيئة المنشآت الرياضية على أعلى مستوى، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه البطولات العالمية في تعزيز مكانة مصرعلى الساحة الرياضية الدولية.

وأضاف أن الوزارة تسعى مع جميع الشركاء والجهات المعنية لضمان خروج هذا الحدث بصورة مشرفة تعكس قدرات مصر التنظيمية، وتلبي طموحات الجماهير العربية والعالمية، كما تم التأكيد على بعض التفاصيل الفنية خلال الجولة، مثل جودة أرضية الملعب ومدى ملاءمتها للمعايير العالمية، وتجهيز المدرجات، وتطوير الأنظمة الأمنية، وتأمين ممرات اللاعبين، وكذلك ضمان جاهزية المرافق العامة للاستاد لخدمة الجمهور المتوقع حضوره بأعداد كبيرة.

وشهدت الجولة حضور عدد من ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة "تذكرتي" المسؤولة عن بيع وتنظيم تذاكر البطولة، والشركة الأفريقية المتحدة الرياضية، ممثل النادي الاهلي، بجانب وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، والذي استعرض للوزير مراحل التجهيزات المختلفة التي خضع لها الاستاد لتلبية المتطلبات العالمية للبطولة.