الرياضة - 11:06 - بهدف ذاتي.. أتلتيكو مدريد يسقط أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:06 مساءً - تلقى فريق أتلتيكو مدريد هزيمته الأولى في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب خسارته صفر / 1 أمام مضيفه ريال بيتيس، اليوم الأحد، في المرحلة الـ11 للمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر (النيران الصديقة)، بعدما أحرز الأوروجواياني خوسيه خيمينيز، مدافع أتلتيكو، هدفا عكسيا في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وطوال الوقت المتبقي من المباراة، عجز لاعبو أتلتيكو مدريد عن تسجيل هدف التعادل على الأقل، ليتلقى فريق العاصمة الإسبانية خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وعقب خسارة الريال أمام غريمه التقليدي برشلونة أمس السبت، كان أتلتيكو هو الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم، قبل مواجهة بيتيس.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال بيتيس، الذي حقق فوزه الخامس في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، إلى 18 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 20 نقطة في المركز الرابع.