المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:06 - بهدف ذاتي.. أتلتيكو مدريد يسقط أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:06 - بهدف ذاتي.. أتلتيكو مدريد يسقط أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - بهدف ذاتي.. أتلتيكو مدريد يسقط أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:06 مساءً - تلقى فريق أتلتيكو مدريد هزيمته الأولى في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب خسارته صفر / 1 أمام مضيفه ريال بيتيس، اليوم الأحد، في المرحلة الـ11 للمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر (النيران الصديقة)، بعدما أحرز الأوروجواياني خوسيه خيمينيز، مدافع أتلتيكو، هدفا عكسيا في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وطوال الوقت المتبقي من المباراة، عجز لاعبو أتلتيكو مدريد عن تسجيل هدف التعادل على الأقل، ليتلقى فريق العاصمة الإسبانية خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وعقب خسارة الريال أمام غريمه التقليدي برشلونة أمس السبت، كان أتلتيكو هو الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم، قبل مواجهة بيتيس.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال بيتيس، الذي حقق فوزه الخامس في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، إلى 18 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 20 نقطة في المركز الرابع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق