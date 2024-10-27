موعد مباراة المنتخب الوطني القادمة في تصفيات أمم إفريقيا والفريق المنافس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، للدخول في معسكر تدريبي، استعدادا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

وكان منتخب مصر حقق فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 15 أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخبنا الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام المباراة خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبلين.

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة خلال الأجندة الدولية نفسها.

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ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

منتخب كاب فيردي، كلمتك

منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وضغط منتخب مصر بقوة خاصة في خط الهجوم عن طريق عمر مرموش وأحمد سيد زيزو ولكنه لم يصل للشباك خلال أحداث الشوط الأول.

منتخب مصر يتأهل لأمم إفريقيا 2025، كلمتك

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 9 قبل أن يعود لاستكمال المباراة.

ونجح الفراعنة في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل إبراهيم عادل بالدقيقة 85 بتسديدة من منتصف الملعب.

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