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ترتيب محمد صلاح في جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد إحرازه في مرمى أرسنال - أخبار كلمتك

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ترتيب محمد صلاح في جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد إحرازه في مرمى أرسنال - أخبار كلمتك

ترتيب محمد صلاح في جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد إحرازه في مرمى أرسنال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - أحرز محمد صلاح هدفا في الدقائق الأخيرة في مرمى أرسنال لينقذ ليفربول بالتعادل 2-2 مع آرسنال، في مباراة مثيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.

أهداف مباراة آرسنال ضد ليفربول 

افتتح بوكايو ساكا لاعب آرسنال التسجيل في الدقيقة 9 من تسديدة قوية قبل أن يدرك فيرجيل فان دايك التعادل بعدها بتسع دقائق برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز ميكل ميرينو الهدف الثاني لفريق آرسنال قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس قوية مستغلًا ركلة حرة نفذها ديكلان رايس.، كعادة آرسنال في المباريات الأخيرة.

وتحسن أداء ليفربول في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل للريدز في الدقيقة 81.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 6 مع ليفربول هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

ويحتل النرويجي إيرلينح هالاند نجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 11 هدفًا.

ومنح محمد صلاح فريقه التعادل ورفع الريدز إلى 22 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، بينما تقدم آرسنال للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- إيرلينج هالاند 11 هدفًا

2- بريان مبيومو 8 أهداف

3- كريس وود 7 أهداف

4 - كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول 6 أهداف

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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