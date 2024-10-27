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الرياضة - 10:28 - بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع يونيون برلين في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:28 - بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع يونيون برلين في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:28 - بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع يونيون برلين في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:28 مساءً - تعادل يونيون برلين مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 14 عن طريق ماريو جوتزه، وأدرك يونيون برلين التعادل في الدقيقة 66 عن طريق بينديكت هوليرباخ.

وشهدت المباراة تعرض آرثر تيت لاعب آينتراخت فرانكفورت للطرد في الدقيقة 76.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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