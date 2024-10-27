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الرياضة - 10:12 - مباراة من عالم آخر.. التعادل (4-4) يحسم ديربي إنتر ضد يوفنتوس «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:12 - مباراة من عالم آخر.. التعادل (4-4) يحسم ديربي إنتر ضد يوفنتوس «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:12 - مباراة من عالم آخر.. التعادل (4-4) يحسم ديربي إنتر ضد يوفنتوس «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:12 مساءً - إنتر ضد يوفنتوس.. حسم التعادل الدرامي المجنون بنتيجة (4-4)، ديربي إنتر ضد يوفنتوس في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2024-2025.

أهداف ديربي إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي اليوم

- وافتتح فريق إنتر ميلان أهداف الديربي مبكرًا أمام يوفنتوس، وذلك عند الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الأول، عن طريق اللاعب زيلنسكي.

- قبل أن يسجل فريق ثاني أهدأف يوفنتوس الديربي أمام إنتر ميلان، وذلك عن طريق اللاعب دوشان فلاهوفيتش وذلك في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول.

- ثم عاد فريق يوفنتوس وتقدم في المباراة، عن طريق اللاعب «ويا» وذلك في الدقيقة 26 من زمن شوط اللقاء الأول، ليضع الضيوف في المقدمة.

- ولم يدوم تقدم يوفنتوس كثيرًا، ونجح مختيريان في إدراك التعادل لصالح فريق إنتر ميلان وذلك في الدقيقة 35 من زمن شوط المباراة الأول الدرامي والمثير.

- وبعدها بدقيقتين فقط لا غير، نجح مختيريان في منح أصحاب الأرض فريق إنتر ميلان التقدم وذلك عند الدقيقة 37، بركلة جزاء سكنت شباك اليوفي.

- وفي الشوط الثاني، نجح دومفيرس في تسجيل رابع أهداف إنتر ميلان في المباراة، وذلك عند الدقيقة 53، لتصبح النتيجة (4-2) لصالح الإنتر أمام ضيفه يوفنتوس.

- وتقمص الصغير كنان يلدرز صاحب الرقم 10، دور البطولة، وقاد فريق يوفنتوس لتقليص الفارق، وذلك في الدقيقة 71 من زمن شوط اللقاء الثاني.

- قبل أن يعود نفس اللاعب يلدرز ويقود يوفنتوس للهدف الرابع في المباراة عند الدقيقة 82، لينتهي الديربي المثير، بنتيجة (4-4).

تشكيل يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي

في حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

في خط الدفاع: خوان كابال - دانيلو - بيير كالولو - أندريا كامبياسو.

في خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي.

في خط الهجوم: وايا - فرانشيسكو كونسيساو - دوسان فلاهوفيتش.

تشكيل إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي

في حراسة المرمى: يان سومير.

في خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - أليساندرو باستوني.

في خط الوسط: دومفريس - نيكولو باريلا - زيلينسكي - هنريك مخيتاريان - فيديريكو دي ماركو.

في خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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