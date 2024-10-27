الرياضة - 10:12 - مباراة من عالم آخر.. التعادل (4-4) يحسم ديربي إنتر ضد يوفنتوس «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:12 مساءً - إنتر ضد يوفنتوس.. حسم التعادل الدرامي المجنون بنتيجة (4-4)، ديربي إنتر ضد يوفنتوس في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2024-2025.

أهداف ديربي إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي اليوم

- وافتتح فريق إنتر ميلان أهداف الديربي مبكرًا أمام يوفنتوس، وذلك عند الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الأول، عن طريق اللاعب زيلنسكي.

- قبل أن يسجل فريق ثاني أهدأف يوفنتوس الديربي أمام إنتر ميلان، وذلك عن طريق اللاعب دوشان فلاهوفيتش وذلك في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول.

- ثم عاد فريق يوفنتوس وتقدم في المباراة، عن طريق اللاعب «ويا» وذلك في الدقيقة 26 من زمن شوط اللقاء الأول، ليضع الضيوف في المقدمة.

- ولم يدوم تقدم يوفنتوس كثيرًا، ونجح مختيريان في إدراك التعادل لصالح فريق إنتر ميلان وذلك في الدقيقة 35 من زمن شوط المباراة الأول الدرامي والمثير.

- وبعدها بدقيقتين فقط لا غير، نجح مختيريان في منح أصحاب الأرض فريق إنتر ميلان التقدم وذلك عند الدقيقة 37، بركلة جزاء سكنت شباك اليوفي.

- وفي الشوط الثاني، نجح دومفيرس في تسجيل رابع أهداف إنتر ميلان في المباراة، وذلك عند الدقيقة 53، لتصبح النتيجة (4-2) لصالح الإنتر أمام ضيفه يوفنتوس.

- وتقمص الصغير كنان يلدرز صاحب الرقم 10، دور البطولة، وقاد فريق يوفنتوس لتقليص الفارق، وذلك في الدقيقة 71 من زمن شوط اللقاء الثاني.

- قبل أن يعود نفس اللاعب يلدرز ويقود يوفنتوس للهدف الرابع في المباراة عند الدقيقة 82، لينتهي الديربي المثير، بنتيجة (4-4).

تشكيل يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي

في حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

في خط الدفاع: خوان كابال - دانيلو - بيير كالولو - أندريا كامبياسو.

في خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي.

في خط الهجوم: وايا - فرانشيسكو كونسيساو - دوسان فلاهوفيتش.

تشكيل إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي

في حراسة المرمى: يان سومير.

في خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - أليساندرو باستوني.

في خط الوسط: دومفريس - نيكولو باريلا - زيلينسكي - هنريك مخيتاريان - فيديريكو دي ماركو.

في خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.