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يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا أمام إنتر ميلان 4-4 في الدوري الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

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يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا أمام إنتر ميلان 4-4 في الدوري الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا أمام إنتر ميلان 4-4 في الدوري الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:11 مساءً - تعادل فريق إنتر ميلان مع نظيره يوفنتوس بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وفي الشوط الأول سجل زيلينسكي الهدف الأول والثالث لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 15 و37 من ركلتي جزاء، بينما احرز الهدف الثاني مخيتريان في الدقيقة 35.

فيما سجل هدفي فريق يوفنتوس بالشوط الأول كل من فلاهوفيتش وتيموتي وياه علي الترتيب في الدقائق 20، 26. 

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وفي الشوط الثاني أضاف دومفيرس الهدف الرابع لإنتر ميلان، ثم تمكن كينان ديلز من تسجيل الهدف الثالث والرابع ليوفنتوس في الدقيقة 71، 82. 

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تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان 

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تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس 

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قائمة يوفنتوس أمام إنتر ميلان 

حراسة المرمى: بيرين، دي جريجوريو.

الدفاع: جاتي، دانيلو، كامبياسو، كابال، سافونا، روحي.

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الوسط: لوكاتيلي، ماكيني، تورام، فاجيولي.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، أدزيتش، وياه، مبانجولا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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