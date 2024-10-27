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بمشاركة عبد القادر، قطر تخسر من العربي برباعية - أخبار كلمتك

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بمشاركة عبد القادر، قطر تخسر من العربي برباعية - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد القادر، قطر تخسر من العربي برباعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - فاز فريق العربي على نظيره فريق قطر بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري القطري للمحترفين.

سجل رباعية العربي كل من يوسف المساكني “هدفين” في الدقيقة 14 و68، رودريجو سانشيز رودريجيز في الدقيقة 35 ويزن النعيمات في الدقيقة 45.

فيما سجل هدف قطر اللاعب جاسم جابر بالخطأ في مرماه.

 تشكيل قطر ضد العربي في الدوري القطري

وشارك أحمد عبد القادر لاعب منتخب مصر في تشكيل قطر الأساسي وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وجاء التشكيل الأساسي لـ قطر كالتالي:"

في حراسة المرمى: معتصم ماجد.

في خط الدفاع: ناصر باكش- جافي مارتينيز- بدر بانون- عيسى أحمد.

في خط الوسط: راؤول ساندا- محمد التعبوني- عطاء جابر.

في خط الهجوم: كارلينيوس- بن مالونجو- أحمد عبد القادر

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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