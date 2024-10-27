بمشاركة عبد القادر، قطر تخسر من العربي برباعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - فاز فريق العربي على نظيره فريق قطر بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري القطري للمحترفين.

سجل رباعية العربي كل من يوسف المساكني “هدفين” في الدقيقة 14 و68، رودريجو سانشيز رودريجيز في الدقيقة 35 ويزن النعيمات في الدقيقة 45.

فيما سجل هدف قطر اللاعب جاسم جابر بالخطأ في مرماه.

تشكيل قطر ضد العربي في الدوري القطري

وشارك أحمد عبد القادر لاعب منتخب مصر في تشكيل قطر الأساسي وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وجاء التشكيل الأساسي لـ قطر كالتالي:"

في حراسة المرمى: معتصم ماجد.

في خط الدفاع: ناصر باكش- جافي مارتينيز- بدر بانون- عيسى أحمد.

في خط الوسط: راؤول ساندا- محمد التعبوني- عطاء جابر.

في خط الهجوم: كارلينيوس- بن مالونجو- أحمد عبد القادر

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على ليفربول 2-1 في شوط أول مثير (صور وفيديو) الدوري الإنجليزي، ميرينو يسجل هدف أرسنال الثاني في شباك ليفربول (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن