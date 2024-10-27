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بمشاركة مرموش، فرانكفورت يتعادل 1-1 مع يونيون برلين في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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بمشاركة مرموش، فرانكفورت يتعادل 1-1 مع يونيون برلين في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

بمشاركة مرموش، فرانكفورت يتعادل 1-1 مع يونيون برلين في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع نظيره يونيون برلين، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني، على ملعب " آندر آلتن فورستيري".

وسجل هدف التقدم لفريق لفرانكفورت اللاعب ماريو جوتزه في الدقيقة 14، ثم تعادل هوليرباخ لصالح يونيون برلين في الدقيقة 66.

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وشارك عمر مرموش المحترف المصري في صفوف فريق فرانفكورت أساسيا أمام يونيون برلين قبل ان يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 81. 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

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تشكيل يونيون برلين أمام آينتراخت فرانكفورت 

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ترتيب  آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة يتقدم فريق يونيون برلين الي المركز الرابع في جدول البوندسليجا، برصيد 15 نقطة، في حين أن آينتراخت فرانكفورت يرفع رصيده الي 14 نقطة في المركز السادس.

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات جديدة بشأن مستقبل عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عقب تألقه منذ انطلاق الموسم الجاري.

ووفقًا لشبكة time talk الإنجليزي، فإن مسؤولي آينتراخت فرانكفورت، عقدوا جلسة مع عمر مرموش لحسم مصيره مع الفريق، في ظل تلقيه عدة عروض للرحيل خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الشبكة، أن مسئولي النادي أكدوا تمسكهم باستمرار عمر مرموش، إذ لا توجد لديهم نية للتفريط في خدماته، خاصة مع دوره المؤثر والحاسم رفقة الفريق في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب دينو توبمولر.

واختتمت الشبكة، أن فرانكفورت سيفكر في التخلي عن عمر مرموش حال وصول عرض مغرٍ إلى النادي، وذلك من أجل الاستفادة المادية، وتحقيق رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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