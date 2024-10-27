وزير الرياضة يطلق الموسم الثاني لفريق شباب "تصدوا" لمواجهة الشائعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات الموسم الثاني لفريق شباب "تصدوا" التابع لوحدة "تصدوا معنا"، بمعسكر بناء القدرات للفريق والتوعية بأهداف الوحدة.

جاء ذلك بمشاركة 200 شاب وفتاة من المحافظات المستهدفة، ووفد من 11 جامعة مصرية، بالإضافة إلى الشباب الراغب في الانضمام للوحدة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أهمية التطوع ودور الشباب في دعم الهدف القومي للتصدي للشائعات وحفظ الأمن القومي، مشددًا على أهمية دعم الشباب واستثمار موارد الوزارة في تنفيذ المزيد من الأنشطة التوعوية.

وزير الرياضة يطلق الموسم الثاني لفريق شباب تصدوا لمواجهة الشائعات

أشاد الدكتور أشرف صبحي بفريق "تصدوا" والذي يمثل نموذجًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي، معربًا عن فخره بما حققوه في الموسم الأول، مشيرًا إلى أن الشباب هم أكثر الفئات المستهدفة بالشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تعزيز وعيهم بأخطار هذه الشائعات وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.

وزير الرياضة يطلق الموسم الثاني لفريق شباب تصدوا لمواجهة الشائعات

أشار أشرف صبحي إلى أن الشائعات سلاح ذو حدين، ونعمل جاهدين لتحصين مجتمعنا من سمومها، مؤكدًا أن الشباب هم خط الدفاع الأول ضد الشائعات، ونثق في قدرتهم على بناء مجتمع واعٍ ومثقف.

وتخلل المعسكر محاضرات وورش عمل تدريبية حول كيفية تنفيذ حملات توعوية بقيادة الشباب. وأهمية التطوع والمشاركة لصالح خدمة الوطن، وأنشطة رياضية لدعم بناء قدرات الفريق والعمل معًا من أجل تنفيذ أهداف الفريق.



وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لـ ماراثون زايد الخيري، لبحث أخر الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة من الماراثون.

تناول الاجتماع الذي عقد بمقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة لـ ماراثون زايد، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذى تنفذه مصر بالتعاون مع الإمارات كل عام.

وأكد أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، ويعد مثالًا واضحًا للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتًا إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.

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