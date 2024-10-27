الرياضة - 09:38 - تعادل درامي يحسم مباراة آرسنال ضد ليفربول ويمنح السيتي الصدارة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:38 مساءً - آرسنال ضد ليفربول.. حسم التعادل الإيجابي الدرامي بهدفين لكل فريق صدام آرسنال ضد ليفربول، وذلك في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

أهداف مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

- وافتتح الجناح الإنجليزي المخضرم بوكايو ساكا أول أهداف صدام آرسنال ضد ليفربول، وذلك في الدقيقة التاسعة من زمن شوط المباراة الأول.

- ونجح فيرخل فان دايك في إدراك التعادل سريعًا لصالح فريق ليفربول أمام مضيفه آرسنال، وذلك في الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول، وعقب 9 دقائق قفط من هدف الجانرز.

- وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، نجح مدافع آرسنال ميرينو في منح التقدم مجددًا للجانرز من رأسية مميزة سكنت شباك كيليهير حارس ليفربول.

- ونجح النجم المصري المتوهج كعادته محمد صلاح، في إدراك التعادل لصالح فريق ليفربول أمام آرسنال، وذلك في الدقيقة 81 من زمن شوط المباراة الثاني، وذلك عقب تمريرة سحرية من الظهير المميز ألكسندر أرنولد.

آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال عقب التعادل في مباراة اليوم أمام ليفربول، إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 18 نقطة من 9 مباريات خاضها الجانرز في البريميرليج حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة لكتيبة أرتيتا.

على الجانب الآخر، وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عقب التعادل أمام آرسنال، إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 9 مباريات خاضها الريدز في البريميرليج حتى الآن، بواقع 7 انتصارات وهزيمة وحيدة لرفقاء محمد صلاح، وأول تعادل اليوم.

تشكيل ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي

تشكيل ليفربول ضد آرسنال في حراسة المرمى كيليهير في خط الدفاع آندري روبيرتسون فيرخل فان دايك إبراهيما كوناتي ترينت ألكسندر أرنولد في خط الوسط لويس دياز أليكسيس ماك أليستر جونز ريان جرافينبرخ في خط الهجوم نونيز محمد صلاح

تشكيل آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل آرسنال على النحو التالي