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15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق العين الإماراتي. 

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تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة العين 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، كما خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا وجانبًا من التدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني. 

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وعقد كولر اجتماعًا مصغرًا مع طبيب الفريق أحمد جاب الله في حضور سامي قمصان مدرب الفريق، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين وكذلك جاهزية بقية العناصر.

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وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شارك فيه الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف. 

واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

 

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتيفي الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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