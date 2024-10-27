الرياضة - 09:17 - لاعب الأهلي السابق يكشف تفاصيل جديدة عن حبس ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - قال معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إن تصرفات ثلاثي الزمالك دونجا وشلبي وعبد الواحد لم تكن طبيعية، خاصة وأن الأشقاء في الإمارات كانوا يستقبلون اللاعيبة بشكل جيد.

وأضاف «إينو»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الكابتن عبد الواحد السيد تهجم على فرد الأمن في الإمارات من خلال ضربه "بالشلوت"، رغم أنه كان عليه أن يقوم "بلم" الموضوع لأنه الأكثر خبرة على حد تعبيره.

ولفت إلى أن قرار ترحيل كهرباء من قبل الكابتن محمد رمضان صائب، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يُعاقب أي شخص عندما يخطأ، ولذلك يسمى الأهلي نادي القيم والمباديء.