الرياضة - 09:17 - الأهلي يعلن غياب يوسف أيمن عن مباراة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن غياب يوسف أيمن، مدافع الفريق، عن المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام العين الإماراتي.

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الجهاز الطبي فضل خروج اللاعب من الحسابات الخاصة بمباراة العين القادمة لاستكمال البروتوكول الطبي، بعد إصابته بارتجاج خفيف الذي تعرض له في نهائي السوبر المصري.

وأشار جاب الله إلى أن الحالة الطبية ليوسف أيمن مدافع الفريق مستقرة الآن، ولكن يجب استكمال البروتوكول الطبي الخاص بالإصابة، بالرغم من الاطمئنان عليه وفق الفحوصات والأشعات اللازمة.

وأضاف أن يوسف أيمن يؤدي برنامجًا استشفائيًّا منفردًا في الجيم، على هامش التدريبات، وسوف يبدأ الانتظام في التدريبات الجماعية عقب مباراة العين.

وخاض الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق العين الإماراتي والمحدد لها مساء الثلاثاء.