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الرياضة - 09:17 - آرسنال ضد ليفربول.. محمد صلاح يدرك التعادل للريدز بهدف رائع «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - آرسنال ضد ليفربول.. محمد صلاح يدرك التعادل للريدز بهدف رائع «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - آرسنال ضد ليفربول.. محمد صلاح يدرك التعادل للريدز بهدف رائع «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - آرسنال ضد ليفربول.. أدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل للريدز في قمة آرسنال ضد ليفربول، وذلك في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

أهداف مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

- وافتتح الجناح الإنجليزي المخضرم بوكايو ساكا أول أهداف صدام آرسنال ضد ليفربول، وذلك في الدقيقة التاسعة من زمن شوط المباراة الأول.

- ونجح فيرخل فان دايك في إدراك التعادل سريعًا لصالح فريق ليفربول أمام مضيفه آرسنال، وذلك في الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول، وعقب 9 دقائق قفط من هدف الجانرز.

- وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، نجح مدافع آرسنال ميرينو في منح التقدم مجددًا للجانرز من رأسية مميزة سكنت شباك كيليهير حارس ليفربول.

آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مباراة اليوم أمام ليفربول، وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 17 نقطة من 8 مباريات خاضها الجانرز في البريميرليج حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة لكتيبة أرتيتا.

آرسنال وولفرهامبتون

على الجانب الآخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على آرسنال، وهو يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة من 8 مباريات خاضها الريدز في البريميرليج حتى الآن، بواقع 7 انتصارات وهزيمة وحيدة لرفقاء محمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي

تشكيل ليفربول ضد آرسنال
في حراسة المرمى كيليهير
في خط الدفاع آندري روبيرتسون فيرخل فان دايك إبراهيما كوناتي ترينت ألكسندر أرنولد
في خط الوسط لويس دياز أليكسيس ماك أليستر جونز ريان جرافينبرخ
في خط الهجوم نونيز محمد صلاح

تشكيل آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل آرسنال على النحو التالي

تشكيل ليفربول ضد آرسنال
في حراسة المرمى دافيد رايا
في خط الدفاع بن وايت ميرينو جابرييل تيمبر
في خط الوسط لياندرو تروسارد توماس بارتي ديكلان رايس جابرييل مارتينيلي
في خط الهجوم كاي هافيرتز بوكايو ساكا
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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