المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 09:17 - بمشاركة عبد المنعم طوال المباراة.. نيس يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:17 - بمشاركة عبد المنعم طوال المباراة.. نيس يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - بمشاركة عبد المنعم طوال المباراة.. نيس يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - نيس ضد موناكو.. قاد النجم المصري محمد عبد المنعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، للفوز على موناكو، اليوم الأحد، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أليانز ريفييرا» معقل رفقاء محمد عبد المنعم.

نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، عقب الفوز بمباراة موناكو اليوم، للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 13 نقطة من 9 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وهزيمتين و 4 تعادلات لرفقاء محمد عبد المنعم.

محمد عبد المنعم

بينما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو عقب الهزيمة أمام نيس، عند وصافة ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، متساويًا مع باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، بواقع 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة أولى اليوم.

تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم

وجاء تشكيل نيس على النحو التالي

تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم
في حراسة المرمى مارسين بولكا
في خط الدفاع جوناثان كلوس محمد عبد المنعم مويس بومبيتو لوشيت
في خط الوسط روساريو هشام بودوي شو علي العابدي
في خط الهجوم جوساند بوجا
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق