الرياضة - 09:17 - بمشاركة عبد المنعم طوال المباراة.. نيس يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - نيس ضد موناكو.. قاد النجم المصري محمد عبد المنعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، للفوز على موناكو، اليوم الأحد، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أليانز ريفييرا» معقل رفقاء محمد عبد المنعم.

نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، عقب الفوز بمباراة موناكو اليوم، للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 13 نقطة من 9 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وهزيمتين و 4 تعادلات لرفقاء محمد عبد المنعم.

بينما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو عقب الهزيمة أمام نيس، عند وصافة ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، متساويًا مع باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، بواقع 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة أولى اليوم.

تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم

وجاء تشكيل نيس على النحو التالي