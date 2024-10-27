المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير مسلسل "إش إش" ودخوله مرحلة المونتاج - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

أسامة حسن يكشف سبب خسارة الزمالك السوبر المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسامة حسن يكشف سبب خسارة الزمالك السوبر المصري - أخبار كلمتك

أسامة حسن يكشف سبب خسارة الزمالك السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:16 مساءً - قال أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق: إن أداء النادي الأهلي لم يكن جيدًا في مباراة السوبر إلا 25 دقيقة فقط، وبعد ذلك اختفى الأحمر في باقى دقائق اللقاء.

الضغوط النفسية على لاعبي الزمالك

وأشار إلي أن الضغوط النفسية على فريق نادي الزمالك تسببت في هزيمته، في ظل أزمة ثلاثي القلعة البيضاء وتعرضهم للحبس في دولة الإمارات على خلفية مباراة بيراميدز.

ولفت:"عبد الله السعيد قدم مباراة غير طبيعية في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، في حين قدم حارس الزمالك محمد عواد مباراة عمره تجعله يتربع على عرش أفضل الحراس في مصر".

مشكلة ثلاثي الزمالك

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”:"  لا أعرف تفاصيل ما حدث من ثلاثي الزمالك "دونجا" و"الشناوي" و"عبد الواحد السيد" في دولة الإمارات. 

وأشار إلى أن اللاعبين لا يمثلون أنفسهم، ولكنهم يمثلون الزمالك، وكان عليهم التصرف من هذا المنطلق، بدلًا من الدخول في شجار مع فرد الأمن.

شعار أكبر قلعة رياضية في مصر

وأوضح أن الحديث عن أن نادي الزمالك كأكبر قلعة رياضية في مصر لا يجب أن يُضايق أحد، خاصة وأن الأهلي يرفع شعار "الأهلي فوق الجميع"، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك لديه أبطال في كافة الألعاب، وليس في كرة القدم فقط مثل الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق