الرياضة - 09:01 - إينو: الزمالك كان لديه فرصة الفوز بالسوبر في هذا الوقت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - قال معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إن لاعبي الأحمر قدموا مباراة كبيرة مع فريق نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الحديث عن أن غيابات الزمالك أثرت سلبًا على أداء الفريق غير صحيح، خاصة وأن دونجا حتى إذا كان موجودا فلم يكن يستطيع أن يلعب بسبب الإصابة.

وأضاف إينو، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن مباراة السوبر كانت جميلة، ونادي الزمالك كان لديه فرصة للانتهاء من المباراة خلال ربع ساعة، مشيرًا إلى أن أداء اللاعب حسين الشحات لم يقنعه على الإطلاق، وهذا يُثير الكثير من علامات الاستفهام.

ولفت إلى أن اللاعب حسين الشحات في مباريات القمة يستطيع صنع الفوارق، ولكن في مباراة السوبر الأخيرة كان أدائه غير مُقنع بالمرة، وهذا يدل على عدم تركيزه وتشتته بصورة كبيرة.