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الرياضة - 09:01 - لأول مرة.. السبب الحقيقي وراء ترحيل كهربا من الإمارات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - لأول مرة.. السبب الحقيقي وراء ترحيل كهربا من الإمارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - لأول مرة.. السبب الحقيقي وراء ترحيل كهربا من الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - قال عصام شلتوت، الناقد الرياضي، إن اللاعب محمود كهربا سب البعض، ولكنه لم يضرب قيادة أمنية في بلاد أخرى، وعندما علم النادي الأهلي بهذا الأمر فرض عليه غرامة تصل لمليون جنيه.

وأضاف عصام شلتوت، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اللاعب محمود كهربا قام بمشادة مع مدرب الأهلي مارسيل كولر، ومدير الكرة محمد رمضان، بسبب عدم اللعب في المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سبب عدم لعب كهرباء هو التراخي في التدريبات.

ولفت إلى أن قرار الكابتن محمد رمضان بترحيل كهرباء صائب بنسبة 100%، ودليل على أن نادي الأهلي لا يتأثر بغياب أحد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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