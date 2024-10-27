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الرياضة - 09:01 - خبير قانوني يفجر مفاجأة بشأن الحكم المنتظر لثلاثي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - خبير قانوني يفجر مفاجأة بشأن الحكم المنتظر لثلاثي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - خبير قانوني يفجر مفاجأة بشأن الحكم المنتظر لثلاثي الزمالك في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - عقب المستشار هيثم بسام، الخبير القانوني، على إحالة ثلاثي الزمالك للمحاكمة بدولة الإمارات العربية.

وقال هيثم بسام: «سأتحدث بصفتي مستشار قانوني عمل في الإمارات العربية مستشارًا قانونيًا مقيد في ديوان حاكم دبي، دولة الإمارات مثلها مثل جمهورية مصر العربية تحترم القضاء والقانون».

وأضاف «بسام» خلال برنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن دولة الإمارات العربية تُعامل كافة المقيمين على أراضيها دون النظر إلى الجنس أو الدين أو اللون، فهي تُعامل في المقام الأول الإنسان، موضحًا أن إدارة التحريات الجنائية في الإمارات غالبًا ما ترتدي ملابس رياضية على سبيل التنكر في وسط الناس للكشف عن الجرائم.

وشدد على ضرورة التزام الصمت وعدم المبالغة في الإجراءات القانونية الإماراتية بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وعلينا أن ننتظر حكم القضاء احترامًا لمبادئ القضاء داخل الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن نص المادة المُحال بها المتهمين إلى محكمة الجنح في الإمارات تنص على حبس المتهمين لـ6 شهور بدون غرامة، مشيرًا إلى أن هذه القضية مطروحة على القضاء الإماراتي النزيه، وعلينا أن ننتظر الحكم في هذه القضية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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