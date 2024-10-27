ليفربول يبحث عن هدف التعادل أمام آرسنال بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - ليفربول ضد أرسنال، يتقدم فريق آرسنال على نظيره ليفربول بنتيجة 2-1 بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح التسجيل لـ آرسنال اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا بالدقيقة 9 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، فيما تعادل لـ ليفربول اللاعب الهولندي فان دايك بالدقيقة 18 عن طريق رأسية مميزة، وسجل ميرينو الهدف الثاني لـ ارسنال بالدقيقة 44.

تشكيل ليفربول أمام ارسنال

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، جونز، جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت مقاعد البدلاء كالتالي: جاروس، جو جوميز، واتارو إندو، تسيميكاس، كوانساه، مورتون، جاكبو، سوبوسلاي.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: جوراين تيمبير، جابريل ماجاليس، بن وايت، توماس بارتي.

في خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، باكايوساكا، جابريل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

سجل تهديفي مميز لمحمد صلاح أمام أرسنال

ويمتلك محمد صلاح سجلا تهديفيا مميزا أمام آرسنال وذلك قبل مباراة الليلة بين ليفربول والجانرز في البريميرليج.

ويعد آرسنال واحدًا من 5 فرق سجل الدولي المصري في مرماها أكثر من عشرة أهداف، إلى جانب مانشستر يونايتد (15 هدفًا)، توتنهام (12)، وست هام يونايتد (12)، ومانشستر سيتي (11).

ماذا قدم محمد صلاح أمام آرسنال؟

بدأ شغف محمد صلاح بالتسجيل ضد أرسنال قبل أكثر من عقد، حينما سجل لصالح تشيلسي هدفه السادس في فوز ساحق 6-0 في مارس 2014، الذي وافق المباراة الألف للفرنسي أرسين فينجر كمدرب للفريق.

وسجل نجم ليفربول أيضًا في كلتا مباراتي موسم 2017-18 أمام أرسنال، وكان هذا آخر موسم سجل فيه في كلتا المواجهتين، لكن لم يمر موسم من دون أن يحرز هدفًا في شباك الجانرز منذ سبعة أعوام.



وقد سجل قائد منتخب مصر هدف الريدز الوحيد في التعادل 1-1 بملعب "أنفيلد" خلال موسم 2023-24، لكن غاب عن الخسارة بنتيجة 3-1 في استاد الإمارات بسبب إصابة عضلية. خلال لقاءات أخرى، سجل هدفًا في تعادل 2-2 في موسم 2022-23، لكنه أهدر ركلة جزاء نادرة أثارت دهشة المدرب يورغن كلوب.

يُذكر أن جميع مساهمات محمد صلاح المباشرة أمام آرسنال جاءت في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يشارك في هزيمة ليفربول بركلات الترجيح في درع المجتمع 2020، أو في نصف نهائي كأس الرابطة في موسم 2021-22، وغاب أيضًا عن مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث موسم 2024، بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

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