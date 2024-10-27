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الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على يوفنتوس 3-2 في شوط أول مثير (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على يوفنتوس 3-2 في شوط أول مثير (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على يوفنتوس 3-2 في شوط أول مثير (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره يوفنتوس بنتيجة 3-2 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وسجل زيلينسكي الهدف الأول والثالث لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 15 و37 من ركلتي جزاء، بينما احرز الهدف الثاني مخيتريان في الدقيقة 35.

فيما سجل هدفي فريق يوفنتوس كل من فلاهوفيتش وتيموتي وياه علي الترتيب في الدقائق 20، 26. 

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تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان 

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تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس 

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قائمة يوفنتوس أمام إنتر ميلان 

حراسة المرمى: بيرين، دي جريجوريو.

الدفاع: جاتي، دانيلو، كامبياسو، كابال، سافونا، روحي.

الوسط: لوكاتيلي، ماكيني، تورام، فاجيولي.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، أدزيتش، وياه، مبانجولا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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