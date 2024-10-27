رسميا، الأهلي يعلن غياب مدافع الفريق أمام العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:39 مساءً - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن غياب يوسف أيمن، مدافع الفريق، عن المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام العين الإماراتي.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن الجهاز الطبي فضل خروج اللاعب من الحسابات الخاصة بمباراة العين القادمة لاستكمال البروتوكول الطبي، بعد إصابته بارتجاج خفيف الذي تعرض له في نهائي السوبر المصري.

وأشار جاب الله إلى أن الحالة الطبية ليوسف أيمن مدافع الفريق مستقرة الآن، ولكن يجب استكمال البروتوكول الطبي الخاص بالإصابة، بالرغم من الاطمئنان عليه وفق الفحوصات والأشعات اللازمة.

وأضاف أن يوسف أيمن يؤدي برنامجًا استشفائيًّا منفردًا في الجيم، على هامش التدريبات، وسوف يبدأ الانتظام في التدريبات الجماعية عقب مباراة العين.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتيفي الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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