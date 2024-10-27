الرياضة - 08:36 - فالنسيا يتزيل ترتيب الدوري الإسباني بالتعادل مع خيتافي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:36 مساءً - فرط فريق فالنسيا في انتصار كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه خيتافي، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر فالنسيا بالتسجيل عن طريق لاعبه الأرجنتيني إينزو بارينيكيا في الدقيقة 36، قبل أن يحرز الأوروجواياني ماورو أرامباري هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، واصل فالنسيا ترنحه في المسابقة هذا الموسم، حيث بقي في قاع الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه فوزا وحيدا و4 تعادلات و6 هزائم.

في المقابل، ارتفع رصيد خيتافي، الذي تعادل للمرة السابعة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و3 هزائم، عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.