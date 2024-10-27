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الرياضة - 08:20 - أشرف داري يشارك في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة العين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:20 - أشرف داري يشارك في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة العين - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:20 - أشرف داري يشارك في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة العين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - بدأ أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن داري بدأ التعافي من آلام الأنكل التي صاحبته مؤخرًا، وبدأ الانتظام التدريجي في التدريبات وفق البرنامج الطبي المحدد له مسبقًا.

وخاض الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق العين الإماراتي والمحدد لها مساء الثلاثاء.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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