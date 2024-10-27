المقاولون 2008 يهزم سموحة في دوري الجمهورية للناشئين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 انتصاره الثالث على التوالي في دوري الجمهورية، بعد تفوقه على نادي سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بملعب سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري الجمهورية.

وسجل أهداف المقاولون كل من يوسف فايز وفتحي عبد النبي، ليواصل الفريق عروضه القوية في البطولة.

جهاز المقاولون 2008

يقود جهاز المقاولون 2008 سامح يوسف مديرا فنيا وأحمد كمونة مدربًا عاما، ومحمد سلامة مدربًا لحراس المرمى، ومحمود عبد الحليم مخطط الأحمال، وعبد الغني حسين إداري، والدكتور أسامة الأطرش أخصائي الإصابات.

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