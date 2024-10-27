الدوري الفرنسي، نانت يتأخر أمام ستراسبورج بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - الدوري الفرنسي، تأخر فريق نانت الفرنسي الذي يلعب له النجم المصري مصطفى محمد أمام مضيفه ستراسبورج بهدف نظيف بالشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب استاد دو لامينو ضمن مباريات الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الفرنسي.

سجل هدف التقدم لفريق ستراسبورج اللاعب أندري سانتوس في الدقيقة 17.

مصطفى محمد يشارك أساسيا أمام ستراسبورج

يقود النجم المصري مصطفى محمد تشكيل نانت ضد ستراسبورج، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024- 2025.

وتواجد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تشكيل فريقه الأساسي لثاني مرة على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

ويلعب نانت مع فريق ستراسبورج، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الفرنسي 2024-25.

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

يبدأ فريق نانت الفرنسي مباراته أمام سترايبورج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو- كاستيليتو- زيزي- كوزا.

وسط الميدان: جبامين- دوجلاس أجوستو- توماس.

الهجوم: كادويري- أبلين- مصطفى محمد.

تشكيل ستراسبورج أمام نانت

بدأ فريق ستراسبورج مباراته أمام نانت بتشكيل مكون من:

بتروفيتش - جويلا دوي - سعيدو ساو - مامادو سار - دييجو موريرا - إسماعيل ديكوري - أندري سانتوس - سيباستيان ناناسي - حبيب ديارا - سيكو مارا - ديلان باكوا.

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