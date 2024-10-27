الرياضة - 07:54 - آرسنال ضد ليفربول.. فان دايك يدرك التعادل للريدز سريعًا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - آرسنال ضد ليفربول.. أدرك فان دايك، التعادل لصالح الريدز في قمة آرسنال ضد ليفربول، اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الإمارات» معقل كتيبة ميكيل أرتيتا.

أهداف مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

- وافتتح الجناح الإنجليزي المخضرم بوكايو ساكا أول أهداف صدام آرسنال ضد ليفربول، وذلك في الدقيقة التاسعة من زمن شوط المباراة الأول.

- ونجح فيرخل فان دايك في إدراك التعادل سريعًا لصالح فريق ليفربول أمام مضيفه آرسنال، وذلك في الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول، وعقب 9 دقائق قفط من هدف الجانرز.

آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مباراة اليوم أمام ليفربول، وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 17 نقطة من 8 مباريات خاضها الجانرز في البريميرليج حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة لكتيبة أرتيتا.

على الجانب الآخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على آرسنال، وهو يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة من 8 مباريات خاضها الريدز في البريميرليج حتى الآن، بواقع 7 انتصارات وهزيمة وحيدة لرفقاء محمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي

تشكيل ليفربول ضد آرسنال في حراسة المرمى كيليهير في خط الدفاع آندري روبيرتسون فيرخل فان دايك إبراهيما كوناتي ترينت ألكسندر أرنولد في خط الوسط لويس دياز أليكسيس ماك أليستر جونز ريان جرافينبرخ في خط الهجوم نونيز محمد صلاح

تشكيل آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل آرسنال على النحو التالي