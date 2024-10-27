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الرياضة - 07:54 - بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بخماسية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:54 - بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بخماسية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:54 - بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بخماسية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - اكتسح بايرن ميونخ مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن لايبزج صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن باير ليفركوزن، حامل لقب الموسم الماضي وصاحب المركز الثالث.

ويأتي الفوز ليصالح بايرن ميونخ جماهيره بعد الخسارة الكبيرة يوم الأربعاء الماضي أمام برشلونة الإسباني 1/4 في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.

وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 16 عن طريق مايكل أوليزي، قبل أن يضيف جمال موسيالا الهدف الثاني بعد عشر دقائق من تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 57 أضاف هاري كين الهدف الثالث لبايرن ميونخ، وهو التاسع له هذا الموسم متساويا في صدارة ترتيب هدافين المسابقة مع المصري عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع يونيون برلين ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ولم يتوقف ضغط البايرن ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 65، قبل أن يختتم كينجسلي كومان الخماسية في الدقيقة 71.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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