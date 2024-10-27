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بايرن ميونخ يضرب بوخوم بخماسية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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بايرن ميونخ يضرب بوخوم بخماسية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يضرب بوخوم بخماسية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:48 مساءً - اكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رور ستاديون، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

أهداف بايرن ميونخ وترتيب الفريقين

وسجل خماسية بايرن ميونخ كل من مايكل أوليسيه (16) وجمال موسيالا (26) وهاري كين (57) وليروي ساني (65) وكينجسلي كومان (71).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الأخير، ليستعيد البافاري الثقة بعد سقوطه الكبير في دوري الأبطال برباعية أمام برشلونة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بوخوم

وضم تشكيل العملاق البافاري كالتالي:

مانويل نوير - دايوت أوباميكانو - مين جاي - جوشوا كيميتش - هاري كين - كينجسلي كومان - بالينيا - أوليسيه - ألفونسو ديفيز - لايمر - جمال موسيالا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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