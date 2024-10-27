بايرن ميونخ يضرب بوخوم بخماسية في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:48 مساءً - اكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رور ستاديون، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

أهداف بايرن ميونخ وترتيب الفريقين

وسجل خماسية بايرن ميونخ كل من مايكل أوليسيه (16) وجمال موسيالا (26) وهاري كين (57) وليروي ساني (65) وكينجسلي كومان (71).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الأخير، ليستعيد البافاري الثقة بعد سقوطه الكبير في دوري الأبطال برباعية أمام برشلونة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بوخوم

وضم تشكيل العملاق البافاري كالتالي:

مانويل نوير - دايوت أوباميكانو - مين جاي - جوشوا كيميتش - هاري كين - كينجسلي كومان - بالينيا - أوليسيه - ألفونسو ديفيز - لايمر - جمال موسيالا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.