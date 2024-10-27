الرياضة - 07:37 - ليجانيس يفوز على سيلتا فيجو بثلاثية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - حقق فريق ليجانيس لكرة القدم فوزا كبيرا على ضيفه سيلتا فيجو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي دي بوتاركي، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا».

وسجل ثلاثية ليجانيس كلٌ من دييجو جارسيا كامبوس في الدقيقة 59، وداركو براساناك بالدقيقة 78، و سيرجيو جونزاليس في الدقيقة 82.

ورفع الفوز رصيد ليجانيس إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.

ويتربع برشلونة على صدارة الليجا برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.