الرياضة - 07:37 - تشيلسي يقتحم المربع الذهبي للدوري الإنجليزي بثنائية أمام نيوكاسل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - اقتحم تشيلسي المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بصورة مؤقتة.

وعاد تشيلسي إلى طريق الفوز، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، إثر فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، بادر السنغالي نيكولاس جاكسون بالتسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 18، لكن السويدي أليكسندر إيساك منح التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وأضاف كول بالمير الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 47، ليحاول نيوكاسل إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لكن دون جدوى.

وارتقع رصيد تشيلسي، الذي تعادل مع نوتينجهام فورست وخسر من ليفربول في المرحلتين الماضيتين، إلى 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أرسنال، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه المرتقب مع ضيفه ليفربول في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي نال خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.