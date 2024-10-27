الرياضة - 07:37 - كريستال بالاس يحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي على حساب توتنهام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - حقق كريستال بالاس انتصاره الأول في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصارا ثمينا 1 / صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وتقمص الفرنسي جون فيليب ماتيتا دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (سيلهرست بارك)، عقب إحرازه هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 31.

بهذه النتيجة، ودع كريستال بالاس، الذي حقق 3 تعادلات وتلقى 5 هزائم في البطولة هذا الموسم حتى الآن مراكز الهبوط في المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة في المركز الثامن.