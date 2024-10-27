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التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - أعلن فريقا يوفنتوس وإنتر ميلان، عن تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان 

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تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس 

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قائمة يوفنتوس أمام إنتر ميلان 

حراسة المرمى: بيرين، دي جريجوريو.

الدفاع: جاتي، دانيلو، كامبياسو، كابال، سافونا، روحي.

الوسط: لوكاتيلي، ماكيني، تورام، فاجيولي.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، أدزيتش، وياه، مبانجولا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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