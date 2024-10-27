الدوري الإنجليزي، توتنهام يسقط في فخ الخسارة 1-0 أمام كريستال بالاس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - فاز فريق كريستال بالاس على نظيره توتنهام، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف كريستال بالاس عن طريق المهاجم جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 30.

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام توتنهام

بهذه النتيجة يحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الـ 17 برصيد 6 نقاط.

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي أرسنال بالقوة الضاربة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.