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الرياضة - 07:20 - مانشستر يونايتد يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام وست هام «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:20 - مانشستر يونايتد يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام وست هام «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:20 - مانشستر يونايتد يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام وست هام «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - وست هام ضد مان يونايتد.. سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أمام مضيفه وست هام، اليوم الأحد، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

أهداف مباراة وست هام ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

- وأهدر الظهير البرتغالي دالوت فرصة محققة بعدما تمكن من مراوغة فابيانسكي حارس وست هام، ليصبح المرمى خالي أمام لاعب اليونايتد ولكنه رفض تسجيل الهدف في فرصة غريبة لفريق مانشستر يونايتد.

- ونجح فريق وست هام في التقدم بالمباراة، عند الدقيقة 74 وذلك عن طريق البديل كريسينسيو سامرفيل، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

- قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل سريعًا لصالح فريق مانشستر يونايتد، وذلك عند الدقيقة 81 من زمن شوط المباراة الثاني.

- وعاد فريق وست هام وسجل الهدف الثاني، من ركلة جزاء عن طريق اللاعب جارود بوين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وست هام ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بعد الهزيمة أمام وست هام اليوم، عند المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 11 نقطة من 9 مباريات خاضها «الشياطين» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 3 انتصارات و4 هزائم، وسقط في فخ التعادل خلال مباراتين.

مانشستر يونايتد

بينما أحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام، عقب الفوز بمباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد، عند المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 11 نقاط من 9 مباريات خاضها «المطارق» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وأربع هزائم، وسقط في فخ التعادل خلال مباراتين.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام
في حراسة المرمى أندريه أونانا
في خط الدفاع ديوجو دالوت ماتياس دي ليخت ليساندرو مارتينيز نصير مزراوي
في خط الوسط برونو فيرنانديز كريستيان إريكسين كاسيميرو ماركوس راشفورد
في خط الهجوم أليخاندرو جرناتشو راسموس هويلاند

تشكيل وست هام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل وست هام على النحو التالي

تشكيل وست هام ضد مانشستر يونايتد
في حراسة المرمى لوكاس فابيانسكي
في خط الدفاع إيمرسون بالميري ماكس كيلمان كونستانتينوس مافروبانوس وان بيساكا
في خط الوسط إيدرسون ألفاريز جوديو رودريجز كارلوس سولير جارود بوين
في خط الهجوم لوكاس باكويتا ميشايل أنتونيو
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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