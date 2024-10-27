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الرياضة - 07:20 - موعد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلي والعين.. وشرط رئيسي للدخول - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:20 - موعد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلي والعين.. وشرط رئيسي للدخول - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:20 - موعد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلي والعين.. وشرط رئيسي للدخول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إنه تقرر فتح بوابات استاد القاهرة في الساعة الثانية ظهر الثلاثاء أمام الجماهير، لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر إقامتها الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ووجه المدير التنفيذي للنادي الشكر للجهات الأمنية، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل خروج المباراة بالشكل اللائق، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المناسبات.

وأكد المدير التنفيذي على ثقته الكبيرة في التزام جماهير الأهلي كالعادة بكافة التعليمات الخاصة بالمباراة، وتعاونهم مع القائمين على التنظيم لخروج المباراة بشكل يعكس قيمة مصر الرياضية.

كما قال سعد شلبي، إن وجود بطاقة الـ«fan ID» يعد شرطًا أساسيًا لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر إقامتها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وناشد المدير التنفيذي، جماهير الأهلي ضرورة استخراج بطاقة الـ«fan ID» الخاصة بالموسم الجديد 2024/2025، حتى تتمكن من دخول المباراة ومؤازرة اللاعبين في تلك المباراة المهمة.

وناشد المدير التنفيذي جماهير الأهلي التعاون مع كل القائمين على التنظيم، حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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